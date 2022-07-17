Эксперт Лемешева рассказала россиянам, как правильно выбирать арбуз

Не стоит долго хранить арбуз после разреза. Фото: unsplash

Не стоит долго хранить арбуз после разреза. Фото: unsplash

Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, поскольку только там они проходят проверку, рассказала старший менеджер из сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.

По словам специалиста, в необорудованных торговых точках покупателям, в отличие от супермаркетов и рынков, не дают гарантии, что арбуз не содержит пестицидов, нитратов и радионуклидов, сообщает «Прайм».

В магазине стоит выбирать арбуз среднего размера, примерно 7-9 килограммов. Дело в том, что большой арбуз может быть водянистым, бледно-розовым и несладким, а маленький — неспелым.

Спелый арбуз можно отличить по многочисленным контрастным полосам, четкому рисунку и блестящей корочке. Кроме того, на созревшем арбузе должно быть небольшое и желтовато-оранжевое пятно на боку. Это говорит о том, что арбуз «отлеживался».

Также хороший арбуз можно определить по стуку. У созревших плодов ясный и звонкий звук, а у недозрелых — глухой.

«Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит», — советует Лемешева.

Еще один способ определения спелости плода — хлопок по боку ладонью. От спелого арбуза будет отдача к другой руке. Он упругий и пружинит. А в незрелом арбузе удар гаснет.

Хранить арбузы нужно при температуре 10-15 градусов и относительной влажности воздуха 85-90%. Его не стоит держать больше двух-трех недель после сбора, иначе он потеряет хрустящую структуру мякоти.

Дома арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев, если он не разрезан. Разрезанный же арбуз при комнатной температуре проживет всего два-три часа, а при жаре — всего час. В холодильнике разрезанную ягоду рекомендуется хранить не больше суток.

Специалист также предупредила, что от несвежего арбуза можно легко получить отравление. Размножающиеся на сочной мякоти бактерии опасны для здоровья.

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