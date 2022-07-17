Петербуржец, напавший на сына во время скандала на Шостаковича, пытался его убить

Петербуржец, напавший на сына во время скандала на Шостаковича, пытался его убить
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге возбуждено уголовное дело против мужчины, пытавшегося убить 18-летнего сына на улице Шостаковича.

Как стало известно Gazeta.SPb, 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Он задержан и помещен в изолятор. В прошлом у петербуржца была судимость за применение насилия в отношении власти и покушение за кражу.

Напомним, инцидент произошел 15 июля на улице Шостаковича, 5/1. Из квартиры дома был госпитализирован молодой человек с колото-резаной проникающей раной спины, повреждением легкого и серьезной кровопотерей. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По записям с камер видеонаблюдения установлено, что около 17:50 у него произошел скандал рядом с парадной. Отец юноши уверял полицейских, что сын пришел домой уже с кровотечением спины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.

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