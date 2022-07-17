Биолог рассказала о неочевидных бытовых способах заражения столбняком

Человек может подхватить столбняк и на даче, и в городе. Фото: unsplash

Человек может подхватить столбняк и на даче, и в городе. Фото: unsplash

Биолог Антонина Обласова предупредила, что заразиться столбняком можно через любые повреждения кожи. Например, во время работ на огороде или из-за натертых ног.

Специалист по промышленным биотехнологиям рассказала в беседе с «Доктором Питером», что столбняк является бактериальной инфекцией, которую вызывают размножающиеся в почве клостридии. В почву они попадают с экскрементами больного животного и могут оставаться там годами. Человек может подхватить столбняк и на даче, и в городе.

Во многих случаях заражение столбняком происходит при чистке картошки, свеклы и других корнеплодов от земли. Опасность также представляют мозоли на натертых обувью ногах. Дело в том, что пыль на городских дорогах образуется в том числе из грунта, привезенного машинами. Также причиной может быть свежий перегной на газонах.

Инфекция может попасть в организм и при пересаживании цветов, если человек порезался или поцарапался. Сюда же можно добавить укол шипами растений или занозы.

Зудящее место укуса насекомого, которое расчесали грязными руками, тоже может наградить столбняком.

«Особенно это актуально для детей. Руки постоянно грязные на улице, а удержаться и не почесаться сложно даже взрослому», — предупредила Обласова.

Биолог добавила, что вылечить бактериальную инфекцию, если заражение уже произошло, будет довольно сложно, даже антибиотиками.

«В организм попадают столбнячные токсины тетаноспазмин и тетанолизин. Татноспазмин — один из самых сильных биологических ядов. Когда появляются симптомы столбняка, это значит, что токсин уже в крови, но убив его источник, мы от яда не избавимся», — заявила специалист.

Нейтрализовать инфекцию можно только с помощью антител. Поэтому биолог призвала не пренебрегать вакцинацией от столбняка.

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