К осени многие сотрудники магазинов Петербурга выйдут на рынок труда

Сейчас на рынок труда Петербурга чаще всего выходят сотрудники Nike в связи с уходом бренда из России. Фото: unsplash

Сейчас на рынок труда Петербурга чаще всего выходят сотрудники Nike в связи с уходом бренда из России. Фото: unsplash

Работники иностранных компаний fashion-индустрии в Санкт-Петербурге начинают вставать на учет в центр занятости. Бывшие сотрудники ритейла на 28 процентов чаще стали искать работу в июне-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пока что сотрудники торговых центров ищут работу пассивно и не спешат находить новое место работы. У линейного персонала не ожидается серьезных проблем с трудоустройством, в то время как сотрудникам офисов будет сложнее найти новую работу.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса HeadHunter. Эксперты ожидают наибольшей напряженности на рынке труда среди сотрудников иностранных компаний этой осенью.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перспективах замещения H&M в Петербурге. Из-за ухода шведского бренда с российского рынка освободится 23 площадки в торговых центрах.