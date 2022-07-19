Неизвестные похитили флаг со здания суда в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга ночью со здания Куйбышевского районного суда двое неизвестных похитили триколор. Инцидент произошел поздно вечером 18 июля.

О похищении в правоохранительные органы сообщила 31-летняя судебный пристав УФССП по региону. Изучаются данные, изъятые с камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Личности похитителей на данный момент не были установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об участившихся случаях квартирного мошенничества в Санкт-Петербурге. Такая негативная динамика наблюдается со времен пандемии в 2020 году.