Неизвестные похитили флаг со здания суда в Петербурге

Неизвестные похитили флаг со здания суда в Петербурге
Похищение флага в Петербурге произошло около 22:30. Фото: pexels

В Центральном районе Санкт-Петербурга ночью со здания Куйбышевского районного суда двое неизвестных похитили триколор. Инцидент произошел поздно вечером 18 июля.

О похищении в правоохранительные органы сообщила 31-летняя судебный пристав УФССП по региону. Изучаются данные, изъятые с камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Личности похитителей на данный момент не были установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об участившихся случаях квартирного мошенничества в Санкт-Петербурге. Такая негативная динамика наблюдается со времен пандемии в 2020 году.

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