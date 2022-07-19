Иван Куарезма станет голкипером «Зенита»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заключил сделку с бразильским клубом «Коринтианс» об аренде вратаря Ивана Куарезмы на один год. За «Зенитом» останется право выкупа голкипера. По контракту в бразильскую команду отправится нападающий Юри Алберто.

Иван уже принял участие в первой тренировке в составе новой для него футбольной команды в Удельном парке. В текущем сезоне Куарезма провел в составе «Коринтианса» всего два матча.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Зенит». Бразильский новичок будет выступать в команде под первым номером.

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