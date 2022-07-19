Иван Куарезма станет голкипером «Зенита»

Иван Куарезма станет голкипером «Зенита»
Следующим летом питерский «Зенит» сможет выкупить вратаря. Фото: официальный сайт «Зенита»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заключил сделку с бразильским клубом «Коринтианс» об аренде вратаря Ивана Куарезмы на один год. За «Зенитом» останется право выкупа голкипера. По контракту в бразильскую команду отправится нападающий Юри Алберто.

Иван уже принял участие в первой тренировке в составе новой для него футбольной команды в Удельном парке. В текущем сезоне Куарезма провел в составе «Коринтианса» всего два матча.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Зенит». Бразильский новичок будет выступать в команде под первым номером.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о юной петербурженке Миле Илларионове, которая совершила подъем на Эльбрус. В планах семьи совершить совместную экспедицию через Верхоянский хребет.

зенит Иван Куарезма новости СПб новый голкипер


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Комздрав рассказал о поставках вакцин против ветряной оспы
Коммерческие маршрутки после транспортной реформы переедут из Петербурга в ...
В трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей
Три моста планируют включить в проект «Сердце Петербурга»
На развязке КАД с Таллинским шоссе введут ограничение движения
Почти все билеты из Петербурга в Хельсинки до сентября на автобусные рейсы ...
На Малой Неве сотрудники полиции спасли двух мужчин
По делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге вынесено решение