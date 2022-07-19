Густаво Мантуан станет игроком «Зенита» на правах аренды

Футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с бразильским клубом «Коринтианс» об аренде атакующего полузащитника Густаво Мантуана. Договор будет действовать год, и за командой сине-бело-голубых останется право выкупа игрока.

Игрок перешел в российскую команду по параллельному соглашению, в рамках которого в «Коринтианс» отправился форвард Юри Алберто. По заключенному договору в футбольный клуб «Зенит» перешло сразу два игрока.

Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды «Зенит» на официальном сайте. Густаво Мантуан забил пять голов в 42 матчах за бразильскую команду.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о переходе в «Зенит» бразильского вратаря Ивана Куарезмы. Бразильский новичок будет выступать за петербургскую команду под первым номером.