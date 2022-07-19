На Малой Неве сотрудники полиции спасли двух мужчин

Двух мужчин в районе Биржевого моста в Санкт-Петербурге спасли сотрудники транспортной полиции. Пострадавшие решили искупаться в акватории Малой Невы в прошедшие выходные.

О произошедшем очевидцы сообщили в дежурную часть транспортной полиции. До появления катера пострадавшие, у которых не хватило сил, чтобы вернуться к спуску в воду, держались за швартовочное металлическое кольцо.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западу. Полицейские прибыли на место случившегося на катере и при помощи спасательного круга затащили пловцов на транспортное средство.

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