В Сертолово сгорела иномарка пенсионерки

В Сертолово сгорела иномарка пенсионерки
Пожар в Ленобласти удалось быстро ликвидировать. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 18 июля произошло возгорание старой иномарки местной пенсионерки. По словам жителей Сертолово, автомобиль уже давно не использовался.

Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с пожаром, но транспортное средство выгорело полностью. Пострадавших в ходе случившегося нет. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица неизвестных, совершивших поджог.

Об этом сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего планируется возбуждение уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о рейде по пьяным водителям в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Было зарегистрировано около 300 случаев по факту алкогольного и наркотического опьянения среди водителей.

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