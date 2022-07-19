В Сертолово сгорела иномарка пенсионерки

Во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 18 июля произошло возгорание старой иномарки местной пенсионерки. По словам жителей Сертолово, автомобиль уже давно не использовался.

Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с пожаром, но транспортное средство выгорело полностью. Пострадавших в ходе случившегося нет. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица неизвестных, совершивших поджог.

Об этом сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего планируется возбуждение уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о рейде по пьяным водителям в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Было зарегистрировано около 300 случаев по факту алкогольного и наркотического опьянения среди водителей.