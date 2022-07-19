Петербуржцам рассказали о рейде по пьяным водителям в прошедшие выходные

Сотрудники правоохранительных служб Петербурга считают, что такие рейды приносят положительные результаты — количество аварий с нетревзыми водителями сократилось в полтора раза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных служб Петербурга считают, что такие рейды приносят положительные результаты — количество аварий с нетревзыми водителями сократилось в полтора раза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти провели рейд по нетрезвым водителям. За два дня было остановлено почти 300 правонарушителей, которые садились за руль пьяными или под наркотическими средствами.

Большая часть задержанных отделалась административными протоколами — им выписали штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора-два года. В эти выходные 26 нарушителям не повезло больше других — они были остановлены в нетрезвом виде повторно. За повторный прецедент эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобилистам напоминают, что садиться пьяным за руль опасно не только для самого себя, но и для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о штрафах за неправильное вождение и парковку электросамокатов в Петербурге. Почти у 900 пользователей сервисами каршеринга самокатов были отключены аккаунты из-за жалоб.