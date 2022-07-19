Коммерческие маршрутки после транспортной реформы переедут из Петербурга в область

Коммерческие маршрутки после транспортной реформы переедут из Петербурга в область
Петербургские коммерческие перевозчики не рады новой реформе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге проходит третий этап транспортной реформы. Вместе с ним для города завершается эра маршруток, которые стали неактуальными в условиях высокого пассажиропотока.

Планируется, что ставшие ненужными маршрутки будут проданы в соседние регионы и Ленобласть. Водители либо переезжают в соседние регионы, либо трудоустраиваются в государственную сеть общественного транспорта.

Об этом рассказывает «КП-Петербург» со ссылкой на ООО «АТП Барс 2» и компанию «Шпунт Северо-Запад». Данные перевозчики высказались о дальнейшей судьбе своих компаний — транспорт будет продан, так как на водителей, которые пытаются выйти на свои старые маршруты в Санкт-Петербурге накладываются штрафы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о снижении спроса на новые автомобили в Петербурге. На это повлияло несколько причин, в том числе нестабильная экономическая обстановка.

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