В июне в Петербурге стали реже покупать автомобили

В июне в Петербурге стали реже покупать автомобили
Снижение спроса на новые автомобили в Санкт-Петербурге также связано с нестабильной экономической ситуацией. фото: Gazeta.SPb

На авторынке Санкт-Петербурга в июне значительно упал спрос на предлагаемые товары. В июне индекс заключения контрактов на покупку автомобилей сократился на 20 процентов.

Специалисты находят несколько объяснений к сложившейся ситуации. Первой причиной снижения спроса становится сокращение складов. Второй проблемой стал параллельный импорт. Третьей причиной является рост заинтересованности на автомобили с пробегом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группу компаний «Прагматика». Показатель спроса на автомобили включает в себя количество заключенных и расторгнутых контрактов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прошедшем в выходные рейде по нетрезвым водителям в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД остановили около 300 водителей, находящихся под действием алкоголя или наркотических веществ.

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