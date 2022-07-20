На проспекте Художников в Петербурге рецидивист открыл стрельбу из автомата

Петербуржца задержали около автомобиля, в которой убрали автомат вместе с патронами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржца задержали около автомобиля, в которой убрали автомат вместе с патронами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на проспекте Художников ночью во вторник открыли стрельбу. Как сообщают очевидцы, мужчины начали стрелять из автомата «Калашникова», после чего убрали оружие в багажник машины.

Сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался 36-летний безработный петербуржец, ранее судимый за кражи, грабежи и применение насилия. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый произвел несколько выстрелов в воздух из автомата.

Об этом сообщают очевидцы, которые и пожаловались о нарушении порядка в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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