В Петербурге планируется реконструкция исторического дома Басевича

Дом Басевича в Санкт-Петербурге будет реконструирован под нужды Академии Танцев. Фото: Gazeta.SPb

Дом Басевича в Санкт-Петербурге будет реконструирован под нужды Академии Танцев. Фото: Gazeta.SPb

В Санкт-Петербурге планируется реконструкция исторического дома Басевича, который был передан в пользование Академии Танцев Бориса Эйфмана. Здания расположены на Большой Пушкарской улице под номерами домов 7 и 9.

На данный момент Смольный ищет подрядчика, который займется оборудованием общежития для учеников и хореографических залов. Облик зданий планируется сохранить. На выполнение работ выделят 2,7 миллиарда рублей.

Об этом сообщается на портале «Госзакупки». Дом Басевича был построен в 1912 году и включает в себя лицевой корпус и пять флигелей. Здание является объектом архитектурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о вводе жилья в эксплуатацию в Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2022 года. Годовой план выполнен почти на 60 процентов.