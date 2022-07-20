Петербуржцам рассказали о вводе жилья в эксплуатацию

Петербуржцам рассказали о вводе жилья в эксплуатацию
Годовая план по вводу жилья в Петербурге составил 3,415 млн кв. метров. Фото: pexels.com

С начала 2022 года в Петербурге в эксплуатацию было введено свыше двух миллионов квадратных метров жилья. Ввод жилья вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовой план уже выполнен почти на 60 процентов. Ожидается, что к концу года плановые показатели будут полностью выполнены. В секторе строительства на данный момент в Санкт-Петербурге работает почти 140 компаний.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. Он отмечает, что Петербургу удалось сохранить ситуацию в сфере строительства жилья стабильной. На нее не повлияли ни западные санкции, ни сложная экономическая обстановка.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о решении по делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге. Организатору картели, гендиректору ООО «Строй Сервис» дали полтора года лишения свободы условно.

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