Петербуржцам рассказали о вводе жилья в эксплуатацию

С начала 2022 года в Петербурге в эксплуатацию было введено свыше двух миллионов квадратных метров жилья. Ввод жилья вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовой план уже выполнен почти на 60 процентов. Ожидается, что к концу года плановые показатели будут полностью выполнены. В секторе строительства на данный момент в Санкт-Петербурге работает почти 140 компаний.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. Он отмечает, что Петербургу удалось сохранить ситуацию в сфере строительства жилья стабильной. На нее не повлияли ни западные санкции, ни сложная экономическая обстановка.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о решении по делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге. Организатору картели, гендиректору ООО «Строй Сервис» дали полтора года лишения свободы условно.