По делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге вынесено решение

Сегодня Зеленоградский районный суд вынес приговор по делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге. Фото: Следственный Комитет РФ

Сегодня Зеленоградский районный суд вынес приговор по делу о картельном сговоре на рынке ремонта дорог в Петербурге. Фото: Следственный Комитет РФ

Гендиректору ООО «Строй Сервис» был вынесен приговор по делу о картельном сговоре в Петербурге. Организатор картели на рынке ремонта дорог получил полтора года лишения свободы условно.

В деле о картельном сговоре на рынке ремонта и содержания дорог были замешаны представители ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев. Антимонопольное ведомство уточнило, что они были освобождены от уголовной ответственности, так как признались в содеянном и согласились сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского УФАС. Картельный сговор был раскрыт в 2020 году — за время своей деятельности компании успели заработать более 92 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об установке ста новых автобусных остановок в Санкт-Петербурге до конца года. Остановочные павильоны обновляются в рамках транспортной реформы.