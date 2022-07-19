К концу года в Санкт-Петербурге установят новые автобусные остановки

Всего в Петербурге планируется обновить до 300 новых автобусных остановок. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Всего в Петербурге планируется обновить до 300 новых автобусных остановок. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

До конца года в Санкт-Петербурге планируется установить около ста обновленных автобусных остановок. Это третий этап транспортной реформы, в ходе которой коммерческий транспорт будет полностью заменен на социальные автобусы.

Уже сданы в эксплуатацию 120 новых остановок, которые со временем будут переоборудованы в постоянные. До конца текущего месяца появятся еще 20 новых остановочных пунктов.

Об этом сообщает «МК в Петербурге» со ссылкой на комитет по транспорту. Основная трудность с остановочными павильонами наблюдается в новых районах Санкт-Петербурга — там возведение остановок лежит на застройщиках жилых комплексов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о ходе строительства станции метро «Театральная» в Петербурге. Но новой станции планируется организовать два выхода.