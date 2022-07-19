На новой станции метро «Театральная» в Петербурге будет два выхода

Одним из вариантов выхода со станции «Театральная» в Петербурге стал бывший Дом быта. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Одним из вариантов выхода со станции «Театральная» в Петербурге стал бывший Дом быта. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Со строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге планируется сделать два выхода. Петербуржцы во время голосования выразили желание, чтобы один из выходов располагался со стороны Мариинского театра около сквера.

При строительстве выхода со станции «Театральная» учтут пожелания сотрудников театра, так как они сообщили о трещинах на фасаде исторического здания. Пока официального решения о том, куда именно будут выводить выходы со станции, не последовало. Ожидается мнение экспертов, чтобы принять окончательное решение.

Об этом сообщает глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Андрей Левакин. Он уточнил, что рассматривается еще три варианта для обустройства выхода из метрополитена.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о строительстве новой автостоянки около «Острова Фортов» в Кронштадте. Работы планируется завершить уже к началу 2023 года.