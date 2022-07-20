В Петербурге задержали лжесотрудника Роспотребнадзора

По факту произошедшего в Петербурге будет проведена проверка. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу

По факту произошедшего в Петербурге будет проведена проверка. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, который притворялся сотрудником Роспотребнадзора. Задержанный пришел в супермаркет, где вымогал взятку и грозился закрыть магазин в случае отказа отдать ему деньги.

Было установлено, что мошенник находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким неординарным способом он решил «заработать» денег. Но его план провалился — администратор магазина на проспекте Ветеранов заподозрила неладное и вызвала сотрудников Росгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба отделения Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за кражу и мошенничество.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о стрельбе из автомата на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Подозреваемого удалось задержать в короткие сроки возле машины, куда было убрано оружие.