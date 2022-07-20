В Тюмени самолет выкатился за взлетную полосу

В Тюмени самолет выкатился за взлетную полосу
По данным компании Utair, на борту самолета в Тюмени находилось четверо членов экипажа. Фото: pexels

В Тюмени в аэропорту Рощино вечером 19 июля пассажирский самолет ATR 72 во время тренировочного полета выехал за пределы взлетной полосы при посадке. На борту в момент происшествия находилось пять членов экипажа по сообщению сотрудников прокуратуры.

Как сообщает «Телеканал “360”», пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ рассказала, что самолет выкатился на 20 метров от полосы. На самолете выполнялся учебно-тренировочный полет с отработкой имитации отказа двигателя. Самолет в результате посадки поврежден не был. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

После всех мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Борт ATR 72 принадлежит авиакомпании Utair и последний раз выходил в рейс 12 июля. О пострадавших при инциденте не сообщается.

Взлетная полоса имитация отказа двигателя самолет тюмень


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вырос спрос на личных тренеров
Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды
В расписание автобуса номер 396А в Петербурге внесены изменения
В Петербурге врачи провели операцию с использованием 3D-технологий
Диетолог рассказала, чем вредна безглютеновая диета
Владимир Net рассказал о смысле краба-гиганта в Мурино
Транспортная реформа в Петербурге позволила обеспечить доступность ...
Рейсы «Метеоров» в Петергоф отменены из-за непогоды