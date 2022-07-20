В Тюмени самолет выкатился за взлетную полосу

В Тюмени в аэропорту Рощино вечером 19 июля пассажирский самолет ATR 72 во время тренировочного полета выехал за пределы взлетной полосы при посадке. На борту в момент происшествия находилось пять членов экипажа по сообщению сотрудников прокуратуры.

Как сообщает «Телеканал “360”», пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ рассказала, что самолет выкатился на 20 метров от полосы. На самолете выполнялся учебно-тренировочный полет с отработкой имитации отказа двигателя. Самолет в результате посадки поврежден не был. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

После всех мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Борт ATR 72 принадлежит авиакомпании Utair и последний раз выходил в рейс 12 июля. О пострадавших при инциденте не сообщается.