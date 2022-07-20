Диетолог рассказала, чем вредна безглютеновая диета

Безглютеновая диета сейчас находится на пике своей популярности. Прибыль от продажи такого питания огромная благодаря повышенному к ней интересу и завышенной стоимости.

Врач диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», к каким рискам приводит такая диета и правда ли она настолько полезна, как позиционируют это современные инфлюенсеры. Безглютеновая диета предполагает отказ от всех продуктов, в которых глютен содержится. К ним относятся продукты из ячменя, пшеницы и ржи. Врач рассказала, что помимо глютена человек лишает себя и полезных веществ, в том числе клетчатки, липиды, пищевых волокон, полезных витаминов В, микроэлементов железа, меди, цинка и магния, которые эти продукты могут предложить. Аллергия на глютен проявляется с детства расстройствами желудочно-кишечного тракта. Подтверждать свои опасения о наличии аллергии стоит у специального врача, аллерголога.

Конечно, такая диета имеет место в современном мире, но прежде чем начать следовать модным веяниям, Татьяна Филиппова советует проконсультироваться со специалистом и соблюдать все его рекомендации. Полезнее всего не отказываться от определенных продуктов, а организовать сбалансированное питание, в котором организм будет получать все необходимые витамины.