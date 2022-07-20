В расписание автобуса номер 396А в Петербурге внесены изменения

Изменения будут отображаться на остановках по маршруту 396А в расписание с пятницы. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Изменения будут отображаться на остановках по маршруту 396А в расписание с пятницы. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По просьбе сотрудников Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры и предприятий в поселке Металлострой внесли изменение в расписание автобусов номер 396А. Маршрут автобуса пролегает от станции метро «Рыбацкое» до Колпино через поселок Металлострой в Санкт-Петербурге.

Изменения в расписании маршрута номер 396А были внесены уже сегодня. Теперь автобус отходит от станции метро «Рыбацкое» в 7:30 утра.

Об этом сообщает в своем telegram-канале председатель Законодательного собрания Ленинградской области Кирилл Поляков. Он отметил, что правительство Петербурга всегда готово выслушать предложения граждан и пойти им навстречу.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об обеспечении доступности общественного транспорта в Петербурге для маломобильных граждан. Своим личным опытом поделился тележурналист, председатель правления РООИ «Мы вместе» Юрий Кузнецов.