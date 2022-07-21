В Буграх специалистам удалось потушить масштабный пожар на кровле строящегося дома

В Буграх специалистам удалось потушить масштабный пожар на кровле строящегося дома. Фото: социальная сеть "ВКонтакте"/скриншот видео Танюша Кучерявенко

В Буграх специалистам удалось потушить масштабный пожар на кровле строящегося дома. Фото: социальная сеть "ВКонтакте"/скриншот видео Танюша Кучерявенко

Утром петербуржцы обратили внимание на огромные клубы темного дыма. поднимающегося со стороны Бугров.

На Английской улице в поселке Бугры Ленобласти загорелось строящееся здание. По информации «78.ru» пожар уже потушили, о пострадавших пока не сообщалось. Предположительно, огонь охватил крышу строящегося ЖК «Энфилд».

Горела кровля на 12 этаже. Пожару уже успели присвоить 1 номер, присутствовала угроза распространения огня.

Как сообщают «47News», на месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения: две единицы техники и восемь человек личного состава.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга на Светлановском проспекте произошел пожар в жилом девятиэтажном доме. Очагом возгорания стала одна из квартир.