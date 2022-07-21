За домом на Якутской улице нашли труп с простреленной грудью

За домом на Якутской улице нашли труп с простреленной грудью
За домом на Якутской улице нашли труп с простреленной грудью. Фото: "Яндекс.Карты"

Вчера, 20 июля, женщина из Невского района обратилась в экстренные службы и сообщила, что за домом лежит труп с огнестрельным ранением в грудь, рядом с ним лежит ружье.

Специалисты прибыли на место около 11:50. Как стало известно Gazeta.SPB, на пустыре напротив дома 30, корпус 4 по проспекту Большевиков с огнестрельным ранением в грудь был обнаружен труп неработающего 55-летнего гражданина, который проживал на проспекте Большевиков, 35.

Правоохранительные органы изъяли с места происшествия охотничье ружье, а также протокол обследования из медицинского центра с консультацией врача-онколога.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурге на проспекте Луначарского, 76 был обнаружен труп женщины 1978 года рождения.

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