В ночь на 20 июля в Гатчинскую больницу привезли мужчину с раскроенным животом

Пострадавшего забрали с автодороги между СНТ Буденовец и СНТ Южное.
Как стало известно Gazeta.SPB, раненого 42-летнего мужчину привезли в 03:40 с проникающей колото-резаной раной брюшной полости с проникающим в толстую кишку перитонитом, в тяжёлом состоянии.
Днем 20 июля недалеко от места обнаружения пострадавшего задержали подозреваемого в совершении преступления, которым оказался 33-летний житель Гатчинского района.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и перевели в ИВС 21 июля.
Выяснилось, что мужчина был осужден Вируским уездным судом Эстонии на общий срок 9 лет 8 месяцев 30 дней тюремного заключения на 2 года 8 месяцев. Позже Московским городским судом приговор был изменен, — мужчина также отбывал наказание в колонии строго режима.
По поводу произошедшего все детали и обстоятельства выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 июля женщина из Невского района обратилась в экстренные службы и сообщила о трупе с огнестрельным ранением за домом.