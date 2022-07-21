В ночь на 20 июля в Гатчинскую больницу привезли мужчину с раскроенным животом

В ночь на 20 июля в Гатчинскую больницу привезли мужчину с раскроенным животом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 20 июля в Гатчинскую больницу привезли мужчину с раскроенным животом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пострадавшего забрали с автодороги между СНТ Буденовец и СНТ Южное.

Как стало известно Gazeta.SPB, раненого 42-летнего мужчину привезли в 03:40 с проникающей колото-резаной раной брюшной полости с проникающим в толстую кишку перитонитом, в тяжёлом состоянии.

Днем 20 июля недалеко от места обнаружения пострадавшего задержали подозреваемого в совершении преступления, которым оказался 33-летний житель Гатчинского района.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и перевели в ИВС 21 июля.

Выяснилось, что мужчина был осужден Вируским уездным судом Эстонии на общий срок 9 лет 8 месяцев 30 дней тюремного заключения на 2 года 8 месяцев. Позже Московским городским судом приговор был изменен, — мужчина также отбывал наказание в колонии строго режима.

По поводу произошедшего все детали и обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 июля женщина из Невского района обратилась в экстренные службы и сообщила о трупе с огнестрельным ранением за домом.