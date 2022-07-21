Дерматолог объяснила, как правильно справиться с ожогом от борщевика

Дерматолог объяснила, как правильно справиться с ожогом от борщевика. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Дерматолог объяснила, как правильно справиться с ожогом от борщевика. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Борщевик Сосновский, имеющий большие листья, белые цветки и красные кропления на стебле, обладает способностью оставлять сильные ожоги на коже. При этом справиться с ними поможет далеко не каждое подручное средство.

Дерматолог Нигина Кузьмина поделилась с телеканалом «Санкт-Петербург» инструкцией, как себя вести после встречи с борщевиком.

Специалист рассказала, что сок растения содержит фурокумарин, который усиливает чувствительность кожи к солнечным лучам. Так и образуются ожоги.

После попадания сока на кожу можно получить ожоги первой, второй и даже третьей степени. Если растение все же сделало свое дело и забрызгало часть тела соком, необходимо срочно убрать его с кожи. На протяжении 15-20 минут необходимо мыть участок, оказавшейся под угрозой, затем его лучше закрыть, предварительно надев стерильную повязку.

При этом важно помнить: сок нельзя убирать влажными салфетками, жирными кремами, мазям и пластырями!

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