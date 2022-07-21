Здания закрывшихся генконсульств в Петербурге могут забрать Вьетнам, Иран и Мьянма

Здания закрывшихся генконсульств в Петербурге могут забрать Вьетнам, Иран и Мьянма. Фото: "Яндекс.Карты"

Здания закрывшихся генконсульств в Петербурге могут забрать Вьетнам, Иран и Мьянма. Фото: "Яндекс.Карты"

Здания закрывшихся генеральных консульств в Санкт-Петербурге могут передать Вьетнаму, Ирану и Мьянме.

Здания ищут арендаторов уже почти два месяца, и вот наконец, похоже, могут найти. Об этом Neva.Today узнала от городского комитета по внешним связям (КВС).

К рассказали в ведомстве, сейчас ведутся предварительные переговоры с представителями стран, планирующих открыть в Санкт-Петербурге свои представительства, а именно, речь идет о Вьетнаме, Иране и Мьянме.

Кроме них на согласовании висит вопрос о предоставления в аренду освободившихся зданий бывших консульств Украины, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии заинтересованным предприятиям и учреждениям для «эффективного использования городского имущества и минимизации потерь, связанных с простоем».

В КВС заметили, что сейчас не могут предоставить данные о сроках проведений конкурсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 29 апреля в Северной столице прекратили работу генеральные консульства Эстонии и Литвы.