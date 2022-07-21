В Кудрово на выходе из квартиры застрелили дизайнера

Во Всеволожском районе Ленинградской области женщине в голову выстрелил неизвестный. Преступника разыскивают.

Сегодня утром, 21 июля, около 07:30 в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаруженной мертвой женщине, которая лежит прямо у входа в квартиру. Об этом сообщают «78.ru» со ссылкой на источник.

Выяснилось, что в квартире на Пражской улице в Кудрово на женщину напал неизвестный, после чего убежал. По крайней мере, такая версия ходила раньше.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело без признаков жизни у двери, у женщины из головы струилась бурая вязкая субстанция. Рядом с трупом лежала чёрная сумка с кардиостимулятором и две гильзы.

Обнаруженная 44-летняя погибшая женщина работала дизайнером. Предположительно утром выходила из дома со своей знакомой. Один из источников «Фонтанки» утверждает, что тут «явно заказная история».

До этого в убийстве женщины подозревали неизвестного. скрывшегося мужчину, но теперь ситуация несколько изменилась. Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на свой источник главной подозреваемой стала ее 49-летняя подруга Алиса Ш. Известно, что она является зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. При жизни погибшей две женщины некоторое время жили в одной квартире и иногда вместе путешествовали.

Женщину объявили в розыск, она может быть вооружена огнестрельным оружием.

Ранее azeta.spb.ru писала, что 20 июля женщина из Невского района обратилась в экстренные службы и сообщила, что за домом лежит труп с огнестрельным ранением в грудь, рядом с ним лежит ружье.