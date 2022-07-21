Названа пятерка лучших пляжей Ленобласти

Специалисты собрали список пляже-фаворитов, которые располагаются на территории Ленинградской области.

Гид по пляжам составил сервис «Туту.ру». До некоторых из них можно добраться достаточно быстро прямиком из Петербурга.

Так, одним из самых лучших попал пляж Липово в Сосновом Бору. По мнению экспертов, из плюсов здесь широкая полоса песка, отсутствие заболоченности, удобные места для кемпинга, наличие раздевалок и спортивных площадок. Добраться от Петербурга сюда можно примерно за полтора часа.

Вторым в пятерку пляжей попало озеро Коркинское. Недалеко от него есть песчаные пляжи в Колтушском поселении. Тут даже можно найти туалеты, а также раздевалки, столики и шатры. Правда, за парковку тут придется заплатить.

Пляж на озере Раздолинское в Сосново стоит третьим. Удобств тут не так много: есть спасательная вышка и продуктовый киоск, работающие через раз. Сам пляж по размерам не очень большой.

И последние, но не по значению, — это Золотой пляж на озере Отрадном и поляна на озере Нестеровское в поселки Шапки. Оба эти места одобрены для купания региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что обновленный пляж «Ласковый» в Курортном районе теперь доступен для посетителей с ограниченными возможностями.