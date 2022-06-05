В Солнечном открыли летний сезон на пляже «Ласковый» для маломобильных граждан

Обновленный пляж «Ласковый» в Курортном районе теперь доступен для посетителей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в петербургском правительстве, на пляже в Солнечном отрылся летний сезон. До начала лета на пляже создали все условия для активного отдыха. Каждую неделю здесь будут проводиться спортивные и культурные мероприятия. К примеру, 8 июня на пляже организуют Летний читальный зал, мастер-классы, а также интерактивную программу, приуроченную ко Дню России.

На «Ласковом» пляже к сезону оборудовали туалеты с санитарными комнатами. Для маломобильных петербуржцев проложили деревянные настилы, чтобы было удобнее передвигаться на колясках.

На его территории также есть скульптуры, дорожки для ходьбы, а на выходе стоит фонтан, где можно помыть ноги. Для любителей шашлыка есть зоны с мангалами и столиками, для спортсменов — волейбольные площадки, а для маленьких посетителей — детские игровые зоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге для купания подходят только 2 пляжа из 24.