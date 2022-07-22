В пятницу позже запланированного из Пулково вылетят 2 самолета

В пятницу позже запланированного из Пулково вылетят 2 самолета
В пятницу позже запланированного из Пулково вылетят 2 самолета. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 22 июля, в петербургском аэропорту Пулково есть отмененный и задержанные рейсы. Пока насчитывается только 2 самолета, которые отправятся в путь позже, чем рассчитывалось изначально, а также один, который вовсе не совершит сегодня свое путешествие.

В пятницу отменили рейс в столицу, запланированный ранее на 17:45. Теперь его нет в расписании. Изменения произошли и в авиарейсе в Ош на 14:10, а также во времени очередного самолета в Москву, который должен был вылететь в 16:25.

Теперь воздушное судно по направление «Петербург — Ош» отправится в 14:40, а самолет в Москву перенесли на 16:45. То есть, задержки у транспорта сегодня достаточно небольшие.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло петербургского аэропорта, вылетят по расписанию. Все изменения представлены и будут обновляться на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тюмени в аэропорту Рощино вечером 19 июля пассажирский самолет ATR 72 во время тренировочного полета выехал за пределы взлетной полосы при посадке.

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