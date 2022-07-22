В России предложили укорачивать рабочие дни именинникам

Людям, празднующим день рождения, могут начать сокращать рабочие смены в России.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Сейчас предложение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом рассказали RT.

В обращении Матвейчев обратился к Минтруду с просьбой внести изменение в трудовое законодательство и сократить рабочий день на один час дня или смены.

Депутат заметил, что согласно Трудовому кодексу России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, становится меньше на один час, однако законом не предусматривается сокращение рабочего дня в день рождения. По мнению Матвейчева, для этого торжества тоже требуется дополнительное личное время аналогично другим праздникам, на которые закон распространяется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме предложили сделать 8 июля официальным государственным выходным. В связи с праздником «День семьи, любви и верности» комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля выходного дня.