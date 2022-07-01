В России 8 июля может стать официальным выходным днем

В Госдуме предложили сделать 8 июля официальным государственным выходным.

В связи с праздником «День семьи, любви и верности» комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля выходного дня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Нины Останиной во время заседания экспертного совета комитета.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Останина заметила, что проект закона уже заготовлен. Если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, в связи с этим его предложили сделать этот день выходным.

«С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы», — заключила глава комитета.

Останина надеется, что предложение будет поддержано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что малоимущим семьям с детьми в Петербурге и Ленинградской области в мае выплатили более 268 миллионов рублей.