Семьи с детьми в Петербурге и Ленобласти получили более 268 млн рублей от ПФР

Малоимущим семьям с детьми в Петербурге и Ленинградской области в мае выплатили более 268 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, с 11 мая малообеспеченным семьям начали выплачивать новое детское пособие.

На него могут претендовать семьи, в которых доход на одного человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, собственность семьи не должна превышать требования к движимому и недвижимому имуществу, а заявитель и дети должны иметь российское гражданство.

Оформить ежемесячные пособия можно на портале госуслуг, в офисе МФЦ или через клиентскую службу ПФР. Заявителем может быть один из родителей, усыновитель или опекун.

Базовый размер выплаты составляет половину от детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов напомнил петербуржцам о программе госпомощи на основе социального контракта.