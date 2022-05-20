Семьи с детьми в Петербурге и Ленобласти получили более 268 млн рублей от ПФР

Семьи с детьми в Петербурге и Ленобласти получили более 268 млн рублей от ПФР
Размер выплаты составляет 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Малоимущим семьям с детьми в Петербурге и Ленинградской области в мае выплатили более 268 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, с 11 мая малообеспеченным семьям начали выплачивать новое детское пособие.

На него могут претендовать семьи, в которых доход на одного человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, собственность семьи не должна превышать требования к движимому и недвижимому имуществу, а заявитель и дети должны иметь российское гражданство.

Оформить ежемесячные пособия можно на портале госуслуг, в офисе МФЦ или через клиентскую службу ПФР. Заявителем может быть один из родителей, усыновитель или опекун.

Базовый размер выплаты составляет половину от детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов напомнил петербуржцам о программе госпомощи на основе социального контракта.

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