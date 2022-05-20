Беглов напомнил петербуржцам о программе госпомощи на основе социального контракта

Беглов напомнил петербуржцам о программе госпомощи на основе социального контракта
Беглов рассказал, что программа помогает сотворить большое дело из маленьких первых шагов. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Александр Беглов рассказал о программе государственной помощи на основе социального контракта, которая действует в Петербурге уже второй год.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург«, данная мера поддержки подойдет тем, кто хочет найти работу, начать бизнес или справиться с трудной жизненной ситуацией.

Социальную помощь могут получить семьи и одинокие жители Петербурга. При этом их среднедушевой доход не должен превышать размер городского прожиточного минимума.

Поддержка предоставляется в виде ежемесячных выплат или единовременной выплаты до 250 тысяч рублей.

Для оформления соцконтракта нужно обратиться в районные отделы социальной защиты населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на новые детские выплаты в Петербурге направят более 3 миллиардов рублей.

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