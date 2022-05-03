На новые детские выплаты в Петербурге направят более 3 миллиардов рублей

Выплата составит 50%, 75% или 100% от размера прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выплата составит 50%, 75% или 100% от размера прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге более 32 тысяч семей с детьми начнут получать новые ежемесячные выплаты. На эти цели в 2022 году будет направлено более трех миллиардов рублей.

Власти подписали постановление правительства Петербурга «О выделении средств» для предоставления новой ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Рассчитывать на выплату могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума на человека. В Петербурге прожиточный минимум составляет в расчете на душу населения 13 160,20 рублей, а для детей — 12 765,40 рублей. Выплата составит 50%, 75% или 100% от размера прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи.

Подать заявление на получение выплаты можно с 1 мая, но предоставлять их будут с 1 апреля.

На ежемесячные выплаты для 32 тысяч человек в этом году будет направлено 3,171 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург выплатит ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.