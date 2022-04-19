Петербург выплатит ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Петербург выплатит ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
По 10 тысяч рублей получат почти 270 тысяч местных жителей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургское правительство подготовило единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в городе подписано постановление о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей получат почти 270 тысяч местных жителей. На данные цели город выделил более 1 миллиарда рублей.

Выплату в 7 тысяч рублей назначат обладателям знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», тыловикам, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также ветеранам-участникам разминирования объектов и боевого траления.

По 4 тысячи рублей выплатят вдовам и вдовцам военных, погибших на войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, а также умерших инвалидов и участников ВОВ,

Выплату в 3 тысячи рублей начислят детям войны — людям, рожденным до 3 сентября 1945 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР изменил график выплаты пенсий в мае в Петербурге.

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