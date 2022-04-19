Петербург выплатит ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

По 10 тысяч рублей получат почти 270 тысяч местных жителей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

По 10 тысяч рублей получат почти 270 тысяч местных жителей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургское правительство подготовило единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в городе подписано постановление о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей получат почти 270 тысяч местных жителей. На данные цели город выделил более 1 миллиарда рублей.

Выплату в 7 тысяч рублей назначат обладателям знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», тыловикам, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также ветеранам-участникам разминирования объектов и боевого траления.

По 4 тысячи рублей выплатят вдовам и вдовцам военных, погибших на войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, а также умерших инвалидов и участников ВОВ,

Выплату в 3 тысячи рублей начислят детям войны — людям, рожденным до 3 сентября 1945 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР изменил график выплаты пенсий в мае в Петербурге.