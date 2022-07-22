В Вырице расследуют смерть гражданина со сломанной челюстью

В Гатчинском районе Ленобласти погибшего мужчину обнаружил его друг.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 11:20 в четверг полиции сообщили о мертвом 55-летнем гражданине, которого нашли в собственной квартире дома 36 по Пролетарскому проспекту в поселке Вырица.

В правоохранительные органы обратился друг погибшего. По его словам, дверь в квартиру была открыта, а внутри оказалось уже бездыханное тело мужчины.

По прибытию на место удалось установить, что на теле присутствуют явные следы насильственной смерти. У погибшего была сломана нижняя челюсть, а на лице виднелись ссадины. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что мужчина систематически распивал спиртное.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 июля в правоохранительные органы Петербурга обратился гражданин. Он рассказал, что обнаружил труп мужчины, подвешенный на веревке.