Недалеко от ж/д станции «Новая Охта» нашли висящий на веревке труп пенсионера

Недалеко от ж/д станции &#171;Новая Охта&#187; нашли висящий на веревке труп пенсионера
Недалеко от ж/д станции "Новая Охта" нашли висящий на веревке труп пенсионера. Фото: Pxhere

Ближе к вечеру 21 июля в правоохранительные органы обратился гражданин, который рассказал, что обнаружил труп мужчины, подвешенный на веревке.

Заявитель сообщил, что погибшего нашел когда шел от ж/д станции «Новая Охта». За территорией автостоянки между КАС и автостоянкой и висел гражданин на вид 70 лет.

Как стало известно Gazeta.SPB, в 18:30 правоохранительные органы прибыли на место происшествия, где в 100 метрах от дома 25 по улице Мурино обнаружили труп на веревке, привязанной к дереву. Личность погибшего пока не установлена, но по версии следствия, ему где-то 65-75 лет.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. С места обнаружения изъята палка-трость. Известно, что погибший ростом 170-180 см был одет в синюю рубашку, белую майку, серую кепку, черные штаны в белую полоску, коричневые кожаные сандалии.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 июля в правоохранительные органы Красносельского района Санкт-Петербурга обратилась домоуправ ЖСК №2. Она рассказала о страшной находке в подвале.

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