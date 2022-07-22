В Красносельском районе управдом нашла мумифицированный труп в подвале

В Красносельском районе управдом нашла мумифицированный труп в подвале. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе управдом нашла мумифицированный труп в подвале. Фото: "Яндекс.Карты"

Днем в четверг, 21 июля, в правоохранительные органы Красносельского района обратилась домоуправ ЖСК №2. Она рассказала о страшной находке в подвале.

Как стало известно Gazeta.SPB, 35-летняя женщина, работающая в качестве мастера участка, в подвале второго подъезда дома 6, корпус 1 по улице Гвардейской обнаружила мумифицированный труп.

Пол и возраст погибшего установить оказалось невозможно, но предположительно, — это мужчина, одетый в зимнюю одежду и лежащий на животе.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. С места обнаружения изъята связка ключей.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Подпорожье правоохранители расследуют убийство мужчины, труп которого нашли в подвале. Местные жители нашли мумифицированный труп с пробитой головой в подвале расселенного дома на улице Планеристов.