Мумию мужчины, пропавшего два года назад, нашли в подвале дома в Подпорожье

В Подпорожье правоохранители расследуют убийство мужчины, труп которого нашли в подвале.

Как стало известно Gazeta.SPb, местные жители нашли мумифицированный труп с пробитой головой в подвале расселенного дома на улице Планеристов. Он был спрятан под одеялом и линолеумом.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что это пенсионер 1949 года рождения, который без вести пропал около двух лет назад. У него дома обнаружили заляпанные кровью мебель и обои.

По подозрению в убийстве задержали 49-летнего мужчину, который жил с погибшим в его квартире. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине на улице изрезали ножом местного жителя. В тяжелом состоянии его поместили в шоковую реанимацию. Правоохранители расследуют детали произошедшего.