Состав петербургского правительства расширится

Состав петербургского правительства расширится
Состав правительства Петербурга пополнится уже в понедельник. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

В состав петербургского правительства с 25 июля войдут главы двух комитетов. Решение связано изменениями в городском Уставе, за счет которого руководители исполнительных органов власти могут оказаться в составе правительства.

В состав уже в понедельник войдут председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава комитета территориального развития Наталья Чечина. Григорьев займется вопросами развития отношений с дружественными странами и соседними регионами, в то время как Чечина будет заниматься курированием сферы госуправления и развитием местного самоуправления.

Об этом сообщили в Смольном. Местное самоуправление было включено общую систему публичной городской власти.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о расширении списка недружественных России стран. В него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

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