Российское правительство расширило список недружественных стран

Правительство России добавило новые государства в список недружественных стран.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Так, в список недружественных стран вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

По указу президента России Владимира Путина, указанным странам и тем, кто до этого находился в списке недружественных государств, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства государственных органов работников, которые находятся на территории России.

Также, как отметили в правительстве, Словении и Хорватии не разрешено нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Утвержденный правительством перечень стран не является окончательным и может меняться в зависимости от ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что здания закрывшихся генеральных консульств в Санкт-Петербурге могут передать Вьетнаму, Ирану и Мьянме.