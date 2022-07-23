В Финском заливе в Петербурге зацвели водоросли

В Санкт-Петербурге в Финском заливе начали активно цвести синезеленые водоросли. Это связано с резким потеплением в северной столице.

Из-за цвета и скопления в одном месте водоросли напоминают разлившуюся краску. Это скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa K tzing), находящейся на разных стадиях разложения.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора. Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят не переживать из-за неестественного цвета воды.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о погоде в Санкт-Петербурге сегодня. В северной столице сохранится жара, но ожидается гроза с ливнем и усиление потоков ветра.