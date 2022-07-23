В Финском заливе в Петербурге зацвели водоросли

В Финском заливе в Петербурге зацвели водоросли
Водоросли начали активное цветение из-за высокой температуры. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в Финском заливе начали активно цвести синезеленые водоросли. Это связано с резким потеплением в северной столице.

Из-за цвета и скопления в одном месте водоросли напоминают разлившуюся краску. Это скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa K tzing), находящейся на разных стадиях разложения.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора. Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят не переживать из-за неестественного цвета воды.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о погоде в Санкт-Петербурге сегодня. В северной столице сохранится жара, но ожидается гроза с ливнем и усиление потоков ветра.

жаркая погода новости СПб синезеленые водоросли скопление водорослей


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный обокрал мужчину во Всеволожском районе
Фонд развития промышленности Петербурга выдаст компании миллиард рублей
Сегодня закрыты оранжереи Ботанического сада в Петербурге
На Московском шоссе в Петербурге обновят источники света
В Петербурге произошла авария с участием скорой
На Васильевском острове в Петербурге появится линейный парк
IT-сообщество выступило против поправок в закон о рекламе
Губернатор Петербурга поздравил работников торговли с праздником