В конце июля в Петербурге перекроют участок ЗСД

Работы по демонтажу дорожной конструкции на ЗСД в Санкт-Петербурге пройдут в ночные часы. Baltphoto/ Михаил Киреев

Работы по демонтажу дорожной конструкции на ЗСД в Санкт-Петербурге пройдут в ночные часы. Baltphoto/ Михаил Киреев

Центральный участок Западного скоростного диаметра будет перекрыт в ночь на вторник — 26 июля. Это связано с проведением ремонтных дорог.

Автомобильное движение будет ограничено от транспортной развязки ЗСД с Приморским проспектом до набережной Макарова. С 01:00 до 03:00 движение будет полностью перекрыто, а с 03:00 до 06:00 будет доступна одна крайняя левая полоса.

Об этом сообщает дирекция «Магистрали северной столицы». Во вторник пройдет демонтаж аварийной опоры, на которой держатся дорожные знаки. Водителей просят заранее учесть данную информацию при построении маршрута.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об аварии на Васильевском острове с участием пешехода. Водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу, на набережной Лейтенанта Шмидта.