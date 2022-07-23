В трех районах Петербурга выпало больше всего осадков

В трех районах Петербурга выпало больше всего осадков
Сегодня в Санкт-Петербурге ожидаются ливни с грозой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Днем на Санкт-Петербург обрушились дожди. В трех районах выпало значительное количество осадков. Кронштадт стал лидером по количеству осадков.

Также значительное количество осадков выпало в Ломоносовском и Курортном районах северной столицы. В Ломоносове зафиксировано скопление воды. Сбоев в работе системы водоотведения в других районах пока не наблюдалось. Вода может уходить постепенно — через полчаса после того, как закончится дождь.

Об этом сообщает пресс служба «Водоканала». Жителей Санкт-Петербурга просят сообщать о случаях подтопления по горячей линии.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об обновлении источников света на Московском шоссе. До 2024 года планируется установить более 500 новых фонарей.

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