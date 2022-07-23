Иммунолог заявил о приближении второй волны COVID-19

В России в скором времени ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Но она не будет представлять особой опасности населению, так как штамм более безобидный, чем был до этого.

Об этом предупреждает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он отметил, что количество летальных случаев и госпитализации пациентов в последнее время заметно снизилось.

— Это такой, как я называю, «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов, — поделился иммунолог во время беседы с «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала об ужесточение правил посещения стационара в Санкт-Петербурге. Это связано с опасениями врачей в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.