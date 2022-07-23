В больницах Петербурга ужесточают режим посещения

Новые случаи заражения COVID-19 привели к решению об ужесточении карантинных мер в больницах Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

Новые случаи заражения COVID-19 привели к решению об ужесточении карантинных мер в больницах Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в больницах Петербурга ужесточили режим посещения. Для того, чтобы попасть в некоторые стационары, пациентам придется сначала предоставить справки либо о перенесенном недавно заболевании, либо о вакцинации.

В больницах при входе также будут проверять температурный режим посетителей. Для. Посещения палаты нужно получить согласование с лечащим врачом пациента. Также часть стационаров запрещает больным уезжать из больницы на выходные домой.

Об этом сообщает «КП Санкт-Петербург» со ссылкой на новые распоряжения, вывешенные в нескольких больницах города. Карантинные меры вводятся в связи с выросшей в два раза заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о новых случаях заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Коллективный иммунитет составляет всего 19,4 процента.