В Петербурге продолжают борьбу с незаконной торговлей

В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговли. Всего за рейд было составлено около 60 протоколов по факту незаконной торговли.
В случае, если точка занимала городскую территорию и мешала гражданам — у владельцев изымали оборудование, которое передавалось на склад временного хранения. Чаще всего изымались весы, так как были единственным оборудованием у торговцев.
Об этом сообщает комитет по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга. Чаще всего незаконно торгуют овощами и фруктами и сувенирами. График рейдов составляется по обращениям граждан и мониторингу городских камер видеонаблюдения.
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