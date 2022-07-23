В Петербурге продолжают борьбу с незаконной торговлей

Петербуржцы могут сообщить о факте незаконной торговли — обращение будет рассмотрено Комитетом. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Петербуржцы могут сообщить о факте незаконной торговли — обращение будет рассмотрено Комитетом. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговли. Всего за рейд было составлено около 60 протоколов по факту незаконной торговли.

В случае, если точка занимала городскую территорию и мешала гражданам — у владельцев изымали оборудование, которое передавалось на склад временного хранения. Чаще всего изымались весы, так как были единственным оборудованием у торговцев.

Об этом сообщает комитет по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга. Чаще всего незаконно торгуют овощами и фруктами и сувенирами. График рейдов составляется по обращениям граждан и мониторингу городских камер видеонаблюдения.

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