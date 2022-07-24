Новые случаи COVID-19 в Петербурге в субботу

Новые случаи COVID-19 в Петербурге в субботу
Оперштаб рекомендует незащищенным группам населения носить маски. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге были выявлены еще 781 случай заражения коронавирусной инфекцией. Кривая коронавирусной инфекции продолжает расти и показывает негативную динамику.

Всего за прошедшие сутки с подтвержденным COVID-19 было госпитализировано 23 человека. Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии было выявлено более 1,5 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге на данный момент составляет 19,4 процента.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о приближении второй волны COVID-19 в России. Об этом предсказал иммунолог Владислав Жемчугов.

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